В Мордовии разыскивается пропавший без вести парень

В Мордовии разыскивается молодой человек, который несколько лет назад пропал без вести.

Андрей Васильевич Сорокин 1992 года рождения, проживающий в городе Темников, 22 декабря 2015 года был замечен в селе Теньгушево. С тех пор какая-либо информация о местонахождении молодого человека отсутствует.

Известно, что разыскиваемый гражданин является инвалидом.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится молодой человек, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83446) 2-17-04, 8-999-778-05-01, 8-999-778-04-97 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф