В Саранске загорелся грузовик

В Саранске произошло возгорание грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 2 ноября на Лямбирском шоссе. Воспламенился грузовой автомобиль марки «МАН». Известно, что огонь вспыхнул в кабине грузовика.

Очевидцы сообщают о том, что в результате данного происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, грузовой автомобиль загорелся по причине короткого замыкания проводки.

По информации, которая была опубликована очевидцами данного инцидента в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместила Екатерина Еделькина.

Немного позже представители МЧС сообщили, грузовик приехал в Саранск из Торбеевского района. Пламя вспыхнуло спустя несколько секунд после того, как водитель заглушил мотор. Сотрудники МЧС смогли спасти зерно, которое находилось в кузове грузовика.

Источник: vk.com/saransk_photo