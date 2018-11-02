Жительница Саранска пойдет под суд за незаконное использование документов

В Саранске предстанет перед судом 42-летняя местная жительница, которая обвиняется в незаконном использовании документов для создания юридического лица.

24 марта прошлого года 42-летняя жительница Саранска передала неустановленному следствием лицу свой паспорт для внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о руководителе ООО «Айсберг», хотя на самом деле гражданка не намеревалась заниматься коммерческой деятельностью и поэтому в данном случае являлась подставным лицом.

31 марта 2017 года обвиняемая была внесена в указанный реестр в качестве руководителя ООО «Айсберг».

Женщина полностью признала свою вину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жительницы Саранска находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru