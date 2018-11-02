Мордовским заключенным помогают строить планы на будущее

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии был проведен тренинг под названием «Жизненные планы осужденных».
Главными задачи указанного тренинга стали коррекция представлений осужденных женщин о себе, формирование гуманистической установки по отношению к другим людям, расширение сферы осознания мотивов преступного поведения, развитие адекватной самооценки и уверенности в себе, а также прояснение и формирование жизненных планов заключенных.
Необходимо отметить, что подобные тренинги проводятся ежеквартально.
По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Источник: 13.fsin.su