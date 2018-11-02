Двое жителей Мордовии подозреваются в незаконном хранении наркотиков

1 ноября в Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

Днем 1 ноября сотрудники УНК обнаружили в сарае, который принадлежит жителю Саранска, 34,2 грамма марихуаны.

В тот же день в Краснослободском районе полицейские задержали жителя Старошайговского района, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 18,6 грамма марихуаны.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данным фактам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф