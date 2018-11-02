В Саранске пойдет под суд парень, обвиняемый в изнасиловании и ограблении женщины

В Саранске предстанет перед судом 26-летний парень, который обвиняется в изнасиловании и ограблении 43-летней женщины.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в ночь на 15 июля нынешнего года 26-летний обвиняемый в одном из кафе Саранска познакомился с 43-летней женщиной. Новоиспеченные знакомые принялись распивать алкогольные напитки. После этого парень с согласия женщины отправился к ней в гости. Находясь в квартире знакомой, молодой человек, применив грубую физическую силу и угрожая убийством, надругался над владелицей жилья.

Затем парень, опасаясь, что пострадавшая убежит и сообщит об изнасиловании полицейским, закрыл её в кладовке. После этого обвиняемый, похитив телевизор, денежные средства и ювелирные изделия, покинул место преступления. Пострадавшей был причинен материальный ущерб на сумму около 75 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru