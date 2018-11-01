«Ростелеком» поддержал турнир по киберспортивным дисциплинам в Саранске

«Ростелеком» выступил партнером состязаний по компьютерному спорту, которые прошли в клубе «АРЕНА13» в Саранске. За главный приз – поездку на Кубок России по киберспорту – 2018 в Тюмень – боролись 70 геймеров.

Участники сражались в дисциплинах Hearthstone, StarCraft II, Clash Royale и Dota 2 в течение двух дней. Организатором отборочных матчей выступило отделение Федерации компьютерного спорта России в Республике Мордовия.

Дмитрий Лапаев, председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта России в Республике Мордовия: «Отборочный турнир на Кубок России по киберспорту мы по традиции провели при поддержке «Ростелекома». Это значимое событие для поклонников игр в виртуальном пространстве. Соревнований ребята ждали с нетерпением и тщательно готовились к ним. Надеемся, что наши победители достойно выступят в Тюмени».

По итогам турнира на главном состязании страны по киберспорту Мордовию представят Илья Криушенков (Hearthstone), Александр Тужилкин (StarCraft II), Максим Пузиков (Clash Royale) и команда NO MERCY (Dota 2).

Директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев: «Киберспорт набирает в Мордовии все большую популярность, а мы помогаем сделать впечатления от игр ярче. Специально для геймеров компания разработала тарифный план «Игровой» со скоростью передачи данных до 200 Мбит/с. Подключив тариф, абоненты получат многочисленные бонусы и эксклюзивные опции в онлайн-играх от «Фогейм» и Wargaming».

Узнать подробности о тарифе «Игровой» и способах его подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте www.rt.ru и по телефону 8-800-1000-800.