В Лямбирском районе горели автопокрышки

В одном из сел Лямбирского района произошел пожар в гараже.

Указанное происшествие произошло 2 ноября, около 17:50 на территории села Большая Елховка. В гараже, который расположен по адресу – улица Заводская, загорелись автопокрышки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 4 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Сумма ущерба подсчитывается.

Причина возгорания автопокрышек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru