В Саранске наркополицейские и общественник призвали студентов к ЗОЖ

Сотрудники УНК и член Общественного совета при МВД РФ по Мордовии Вадим Самылин провели информационно-образовательные площадки среди студентов Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий.

Указанные дискуссионные платформы предусматривали рассмотрение влияния наркотических веществ на состояние психики человека и последующее проявление данного влияния в жизнедеятельности людей, которые страдают наркотической зависимостью.

Также отдельное внимание было уделено ответственности, которую несут граждане, употребляющие наркотики или же распространяющие данные вещества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф