Жители Лямбирского района спасли щенков от жестокой расправы

В Лямбирском районе местные жители спасли щенков от жестокой расправы.

Недавно на улицах одного из сел указанного района появилась незнакомая местным жителям собака. Животное было добрым и не проявляло никакой агрессии. Сельчане подкармливали собаку. В определенный момент животное родило восемь щенят. Местные жители стали подкармливать новорожденных.

В один из дней произошла самая настоящая трагедия. Неизвестные лица убили собаку. В итоге щенки остались без мамы. Неравнодушные жители села спасли животных от смерти. Люди стали активно распространять объявления. Благодаря этому все щенки нашли новые дома.

По информации «Известий Мордовии».