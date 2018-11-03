В Саранске прошел первый этап первенства России по хоккею среди юношей

В Саранске завершился первый этап первенства России по хоккею среди юношей возрастом до 11 лет.

Указанные соревнования завершились 2 ноября. Победителем данного турнира стала команда «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Второе место досталось представителям команды «Динамо» из Казани. Третье место смогли завоевать игроки команды «Уран», представляющей Дзержинск. Саранская команда «Мордовия» заняла четвертое место. Пятое место досталось команде «Саров» из одноименного города.

Лучшими игроками турнира стали Савелий Чиндяскин из «Мордовии», Кирилл Подлас, играющий за «Динамо», Никита Кабак, представляющий «Саров», Владимир Фомин, который играет за «Уран», а также Владислав Мишин из «Торпедо».

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru