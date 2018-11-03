Владимир Волков поздравил коллектив завода «Биохимик» с днем рождения предприятия

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил завод «Биохимик» с днем рождения.

2 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное 59-летию со дня основания указанного завода. Владимир Волков, выступая перед собравшимися, заявил, что «Биохимик» является гордостью Мордовии. Продукция завода ценится далеко за пределами региона.

Также глава региона упомянул о том, что благодаря приходу сильного инвестора на заводе было введено в эксплуатацию более 5 тыс. квадратных метров производственных площадей и на 60% обновился парк оборудования.

Лучшим работникам завода Владимир Волков вручил награды.

Источник: e-mordovia.ru