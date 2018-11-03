Владимир Волков поздравил Мордовскую государственную филармонию с юбилеем

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 75-летию Мордовской государственной филармонии.

Указанное мероприятие, которое прошло 1 ноября, получило название «Филармония-любовь моя!». Владимир Волков отметил, что филармония стала центром музыкального искусства Мордовии и смогла воспитать несколько поколений любителей музыки.

Глава региона также подчеркнул, что представители Мордовской филармонии во все времена были настоящими профессионалами своего дела.

Кроме того, Владимир Волков вручил награды представителям филармонии.

Также глава региона распорядился выделить 8 млн рублей на развитие филармонии.

Источник: e-mordovia.ru