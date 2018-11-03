В Мордовии прокуратура выявила факты завышения платы за содержание жилого помещения

В Рузаевском районе прокуратура требует произвести перерасчет незаконно начисленной платы за содержание жилого помещения.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники Рузаевской межрайонной прокуратуры выявили факты завышения платы за содержание общего имущества за счет платы на сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов управляющими организациями ООО «Рузаевкая ГУК», ООО «Инсайт», ООО «Альтернатива», ООО УО «Спецремстрой» и ООО «УК Мордовстрой-Сервис».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия в прошлом году в результате проведения конкурсного отбора присвоило ООО «РЕМОНДИС Саранск» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющего деятельность на территории всего региона.

Ранее указанная услуга отсутствовала. Вместо неё собственники жилья оплачивали сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

Упомянутые управляющие организации после начала начисления потребителям платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО продолжили взимать плату за содержание помещения с учетом стоимости услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.

В отношении должностных лиц ООО «Рузаевкая ГУК», ООО «Инсайт», ООО «Альтернатива», ООО УО «Спецремстрой», ООО «УК Мордовстрой-Сервис» были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Также руководителям указанных организаций были внесены представления с требованием произвести перерасчет платы за содержание жилого помещения.

Источник: prokrm.ru