Поступили в продажу билеты на чемпионат России по фигурному катанию

Стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию, который в конце декабря пройдет в Саранске.

Ледовый дворец Саранска станет место проведения указанных соревнований. Данные состязания будут проходить в период с 20 по 23 декабря.

В соревнованиях примут участие сильнейшие фигуристы, среди которых олимпийская чемпионка игр в Корее Алина Загитова, серебряный призер олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, участница олимпийских игр Мария Сотскова и многие другие.

Стоит отметить, что зрители смогут увидеть новые программы фигуристов, которые они представили в новом сезоне.

Стоимость билетов составляет от 100 до 1500 рублей.

Источник: saransk.kassir.ru