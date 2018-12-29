В Теньгушевском районе осудили мужчину, пытавшегося купить наркотики

В Теньгушевском районе суд вынес приговор в отношении гражданина, который намеревался приобрести наркотики, находясь в местах лишения свободы.

15 августа нынешнего года гражданин Саргсян, отбывая наказание в ФКУ «Лечебно-профилактическое учреждение №21», созвонился с неустановленным лицом и договорился с ним о покупке гашиша. 17 августа в комнате для передачи продуктов сотрудники указанного учреждения обнаружили в продуктах, присланных мужчине, упомянутое запрещенное вещество.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.

По информации пресс-службы Теньгушевского районного суда.

Источник: tengushevsky.mor.sudrf.ru