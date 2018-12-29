В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого телесные повреждения получили два человека.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 28 декабря на территории Октябрьского района Саранска. 22-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, во время движения по улице Александра Невского совершил наезд на 23-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 30-летнему пассажиру ВАЗа. Мужчина также доставлялся в указанное медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф