В Кочкуровском районе сотрудники МЧС посетили детский сад

Сотрудники МЧС посетили Семилейский детский сад «Цягадайка» Кочкуровского района.

Представители ведомства провели беседу и противопожарный инструктаж с персоналом учреждения.

Также сотрудники МЧС рассказали детям о тех последствиях, к которым может привести неосторожное обращение с огнем, в том числе шалость при игре со спичками и иными источниками зажигания. Отдельное внимание было уделено недопустимости использования несертифицированных гирлянд, либо гирлянд, имеющих видимые повреждения конструкции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru