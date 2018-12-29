В Саранске не смогли поделить дорогу две легковушки

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Указанное происшествие было зафиксировано утром 29 декабря на проспекте 70 лет Октября. Не смогли поделить дорогу два легковых автомобиля марки «Мазда» и «Лада».
Какая-либо информация о пострадавших в результате данной аварии пока что не поступала.
Транспортные средства получили серьезные повреждения.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из легковушек не уступил дорогу другому участнику движения.
По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото разместил Никита Мишин.
Источник: vk.com/saransk_photo