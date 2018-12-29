В Мордовии сотрудники Росгвардии поздравили детей с новогодними праздниками

Сотрудники Росгвардии посетили специализированный дом ребенка, расположенный в селе Большие Березники.

В указанном учреждении живут и воспитываются дети возрастом до четырех лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сотрудники Росгвардии вручили воспитанникам дома ребенка сладкие подарки, наборы для творчества и развивающие игрушки.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом республиканской Росгвардии, подполковник Евгений Серебряков поблагодарил воспитателей за искреннюю любовь к детям.

Директор дома ребенка поблагодарила правоохранителей за заботу о детях.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia