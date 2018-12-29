В Чамзинском районе полицейская машина врезалась в легковушку

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и легкового автомобиля.
Авария произошла утром 29 декабря на территории поселка Комсомольский. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем полицейской машины, врезался в заднюю часть легкового автомобиля марки «Ниссан», который двигался впереди.
В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени выяснят причину инцидента.
По информации, опубликованной очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото опубликовала Ирина Фокина.
Источник: vk.com/saransk_photo