В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Происшествие произошло утром 28 декабря в Пролетарском районе города. Возле дома №14, который расположен по адресу – улица Пушкина, загорелся автомобиль марки ВАЗ. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительным данным, в результате возгорания транспортного средства никто не пострадал.

Специалисты в скором времени выяснят, по какой причине воспламенился автомобиль.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru