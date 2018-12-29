Мордовская прокуратура сократила количество проверок юридических лиц и предпринимателей

В Мордовии сотрудники прокуратуры уменьшили количество проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на следующий год.

Представители прокуратуры рассмотрели 36 проектов планов различных контролирующих органов, которыми планировалось проведение 3138 проверок хозяйствующих субъектов.

По итогам изучения указанных проектов было исключено 1368 мероприятий. В итоге количество проверок сократилось до 1770.

Проверки исключались по причине того, что органы контроля планировали их проводить с нарушением графика, неверным указанием наименований и адресов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник: prokrm.ru