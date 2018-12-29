ХК «Мордовия» начнет второй этап домашними матчами против «Красноярских Рысей»

В следующем году игроки хоккейной команды «Мордовия» проведут первый матч 8 января.

Указанная игра пройдет в Саранске. Мордовские хоккеисты сразятся с представителями ХК «Красноярские Рыси». 9 января пройдет повторный матч.

14-15 января «Мордовия» померяется силами с «Юниором». 20-21 января игроки «Мордовии» проведут матчи против ХК «Алтай».

До начала марта мордовские хоккеисты примут участие в ещё нескольких играх, после чего будет завершен второй этап первенства ВХЛ. Заключительные матчи пройдут в Орске.

По результатам первого этапа первенства ВХЛ «Мордовия» заняла второе место.

По информации пресс-службы хоккейного клуба «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru