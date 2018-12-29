В Удмуртии запретили вейпы для несовершеннолетних. На очереди кальяны

В Удмуртии на республиканском уровне собираются запретить кальянные. По крайней мере, уточнить статус заведений и решить, приравнивать ли кальян к курению сигарет. Об этом сообщает председатель государственного совета республики. В администрации выразили мнение о том, что курение кальяна, которое в кальянных никем и никак не регламентируется, может быть опасным для школьников, которые могут в эти кальянные попасть.

Какие меры и насколько жесткие планируется принять в отношении кальянов, пока не уточняется, тем более что федерального закона, регулирующего деятельность кальянных, нет. Поэтому - что предпримут на региональном уровне - большой вопрос.

Пример соседних стран - например, как принимает кальян киев будет хорошим способом хотя бы понять, как относиться к проблеме.

Напомним, что с 1 ноября в Удмуртии запрещено продавать вейпы несовершеннолетним. Таким образом, вейпы, по сути, приравняли к сигаретам. Сумма штрафа за продажу вейпов заведомо несовершеннолетним покупателям будет доходить до 100 000 рублей.

Регионы, как правило, ждут реакции регионов на то или иное явление, чтобы сначала появился закон на федеральном уровне. Например, тот же закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и ограничения мест продажи, охватывающие все не табачные изделия (кальяны, вейпы) находится на рассмотрении в государственной думе с 2017 года. Но так как на сегодня федерального закона нет, это сдерживает принятие законов на региональном уровне.