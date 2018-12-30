В Лямбирском районе в ДТП с участием трех автомобилей пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Указанное происшествие произошло днем 29 декабря недалеко от населенного пункта Атемар. Не смогли разъехаться три автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего нет никакой информации.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.
В скором времени сотрудники Госавтоинспекции выяснят, по какой причине столкнулись автомобили.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru