Интернет-мошенники ограбили жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестным интернет-мошенникам.

Недавно в одной из популярных социальных сетей жительница Саранска получила со страницы своей знакомой сообщение с просьбой одолжить пару тысяч рублей. Горожанка согласилась предоставить денежные средства. После этого якобы знакомая попросила женщину сообщить ей код безопасности банковской карты.

Жительница Саранска сообщила необходимую информацию, а затем получила уведомление о том, что с её банковского счета были списаны деньги в сумме более 7 тыс. рублей. После этого горожанка связалась со своей знакомой и узнала, что последняя никаких сообщений ей не отправляла, а её аккаунт был взломан.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф