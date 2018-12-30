В Темникове горел заброшенный дом

В Темникове произошло возгорание заброшенного дома.
Указанное происшествие произошло днем 29 декабря. На улице Заводской внезапно загорелся дом №12, в котором в настоящее время никто не проживает. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 84 квадратных метра.
По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.
В скором времени специалисты выяснят, по какой причине произошло возгорание заброшенного дома.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru