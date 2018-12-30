Жительница Саранска лишилась денег, покупая шубу

В Саранске 50-летняя местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками при попытке купить шубу.

Несколько месяцев назад 50-летняя жительница Саранска, работающая бухгалтером на одном из местных предприятий, обнаружила на популярном сайте объявление о продаже шубы. Горожанка связалась с продавцом и договорилась о покупке товара.

Жительница Саранска перечислила на указанный автором объявления банковский счет 4250 рублей, но шубу в оговоренные сроки так и не получила.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф