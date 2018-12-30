В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске воспламенился автомобиль.

29 декабря, в 15:19 сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на территории Ленинского района Саранска произошел пожар. На перекрестке улиц Строительной и Пролетарской загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 0,3 кв. м. По предварительной информации, машина загорелась во время движения.

В результате пожара никто не пострадал.

В ближайшее время специалисты выяснят, что стало причиной возгорания транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru