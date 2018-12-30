В Ельниковском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадала женщина

В Ельниковском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала женщина.

Указанное ДТП произошло днем 29 декабря на 77-м километре дороги, соединяющей Ковылкино и Первомайск. По предварительной информации, гражданин 1991 года рождения, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда-Одиссей», во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Хендай-Солярис».

Пассажирка «Хонды» 1970 года рождения доставлялась в Краснослободскую районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф