В Ковылкино водитель легковушки сбил пенсионерку

В Ковылкино пенсионерка попала под колеса легкового автомобиля.

Указанный инцидент произошел 29 декабря, в 16:40 недалеко от дома №14, который расположен по адресу – улица Гагарина. По предварительной информации, парень 1999 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», во время движения задним ходом совершил наезд на пенсионерку 1941 года рождения.

Пострадавшая доставлялась в Ковылкинскую районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи пенсионерка была отпущена домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф