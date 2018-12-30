В Краснослободске в результате ДТП пострадали два человека

В Краснослободске произошла автомобильная авария, в результате которой телесные повреждения получили два человека.

Происшествие произошло 29 декабря, в 12:10 на территории микрорайона №3. По предварительным данным, гражданин 1974 года рождения, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шкода-Октавия», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате аварии пострадали две пассажирки ВАЗа 38- и 17-летнего возраста. Пострадавшие доставлялись в Краснослободскую районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф