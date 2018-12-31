В Краснослободске горела баня

В Краснослободске произошло возгорание бани.

Ранним утром 30 декабря спасатели получили оперативное сообщение о том, что на улице Карла Маркса произошел пожар. Возле дома №55, расположенного по указанному адресу, внезапно загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 48 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В скором времени специалисты выяснят, из-за чего загорелась баня. Вероятнее всего, в данном случае имело место короткое замыкание электропроводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru