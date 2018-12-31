Жительница Саранска подозревается в краже денег с чужого банковского счета

В Саранске сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая подозревается в краже денежных средств с чужого банковского счета.

В дежурную часть отделения полиции №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратился мужчина 1958 года рождения, который сообщил, что с его банковского счета было похищено 29 тыс. рублей. Также выяснилось, что недавно гражданин забыл свою банковскую карту в одном из кафе города.

По подозрению в незаконном присвоении чужой банковской карты и похищении денег со счета была задержана жительница Саранска 1978 года рождения. Женщина при помощи забытой горожанином карты расплатилась в двух магазинах. Оставшуюся часть суммы гражданка обналичила в банкомате.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой.

Источник: 13.мвд.рф