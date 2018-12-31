В Большеигнатовском районе горела баня

В одном из сел Большеигнатовского района произошло возгорание бани.

Вечером 30 декабря на территории села Андреевка произошел пожар. Недалеко от дома №44, который расположен по адресу – улица Коммунистическая, воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 24 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате возгорания бани никто не пострадал.

В скором времени специалисты выяснят, по какой причине загорелась постройка.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru