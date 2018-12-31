В Большеигнатовском районе горела баня

В одном из сел Большеигнатовского района произошло возгорание бани.
Вечером 30 декабря на территории села Андреевка произошел пожар. Недалеко от дома №44, который расположен по адресу – улица Коммунистическая, воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 24 квадратных метра.
По предварительным данным, в результате возгорания бани никто не пострадал.
В скором времени специалисты выяснят, по какой причине загорелась постройка.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru