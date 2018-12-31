В Рузаевском районе был задержан 18-летний парень, подозреваемый в краже

В Рузаевском районе полицейскими был задержан 18-летний парень, который подозревается в краже имущества из сарая своей соседки.

29 декабря в ОМВД РФ по Рузаевскому району обратилась 46-летняя женщина. Гражданка сообщила, что из принадлежащего ей сарая были похищены две стиральные машины и чугунный радиатор отопления.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего соседа женщины. Парень признал свою вину, а также сообщил, что планировал сдать похищенное имущество в пункт приема металла. Украденные стиральные машины и радиатор отопления были изъяты.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.

Источник: 13.мвд.рф