В Старошайговском районе горел жилой дом

В Старошайговском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

В ночь на 31 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Хитровка произошел пожар. Внезапно воспламенился жилой дом №19, который расположен по адресу – улица Ленина.

Пожарные смогли в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Специалисты в настоящее время выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

Представители МЧС призывают граждан быть осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru