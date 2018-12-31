Два жителя Рузаевского района подозреваются в краже металла

В Рузаевском районе полицейские задержали двух парней, которые подозреваются в краже металла.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что житель деревни Надеждинка 1994 года рождения и житель города Рузаевка 2000 года рождения противозаконно проникли в дачный дом, расположенный на территории садоводческого общества в указанной деревне, и похитили оттуда лом черного металла массой 240 килограмм.

Похищенное имущество подозреваемые планировали сдать в пункт приема металлолома, но не успели это сделать, поскольку были задержаны полицейскими.

Известно, что ранее у парней уже были проблемы с законом.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.

Источник: 13.мвд.рф