В Саранске в ДТП с участием двух легковушек пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло в ночь на 31 декабря на пересечении улиц Полежаева и Ботевградской. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», не предоставил преимущество в движении другой легковушке марки «Рено-Логан», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего нет никакой информации.

В ликвидации последствий столкновения транспортных средств принимали участие представители МЧС.

Источник: 13.mchs.gov.ru