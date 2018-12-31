В Ковылкинском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ковылкинском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет пострадал человек.

Происшествие произошло поздним вечером 30 декабря на одном из участков дороги, соединяющей Ковылкино, Рузаевку и Торбеево. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, во время совершения обгона не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате опрокидывания автомобиля пострадал один человек.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, по какой причине автомобилист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru