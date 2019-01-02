5 января в Саранске пройдет день здоровья

Общегородской день здоровья пройдет в столице Мордовии во второй раз по поручении главы городского округа Саранск Петра Тултаева.

Горожан приглашают принять участие в многочисленных мероприятиях, организованных по всех районах города.

Так, на шести площадках – в парках и на стадионах Саранска - будет организован бесплатный прокат коньков и лыж. Жители Саранска всех возрастов смогут поучаствовать в спортивных программах, веселых конкурсах и других развлекательных мероприятиях. Вниманию горожан представят различные концертные программы.

На площадках проведения мероприятий будут работать полевая кухня и выездные буфеты, где участникам мероприятий предложат перекусить и согреться горячим чаем.

Источник: adm-saransk.ru