2 января в Краснослободске произошло ДТП с двумя пострадавшими

По информации МВД по РМ, 2 января в 21:20 на перекресте улиц Ст.Разина и Калинина в Краснослободске (Краснослободский район Мордовии) произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительной версии, 30-летний водитель за рулем «Шкода Октавия» на перекрестке не уступил дорогу авто, у которого было преимущественное право проезда. В результате произошло столкновение автомобилей «Шкода» и ВАЗ-21100.

В результате столкновения водитель и пассажирка ВАЗ (обоим по 28 лет) получили травмы и были доставлены районную больницу в Краснослободске. После оказания помощи в медучреждении пострадавшие были отпущены домой.

В отношении виновника аварии составлен протокол об административном нарушении.

Источник: 13.мвд.рф