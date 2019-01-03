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6 и 7 января в Саранске временно ограничат движение транспорта

6 и 7 января в Саранске временно ограничат движение транспорта

6 и 7 января в столице Мордовии будет ограничено движение транспорта на некоторых участках.

Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности во время подготовки и проведения в храмах и церквях торжественного богослужения по случаю Рождества Христова.

С 07:00 6 января до 03:00 7 января будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

  • по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная сторона),
  • по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской,
  • по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,
  • по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской,
  • по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Большевистской,
  • по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до ул. Попова (четная и нечетная сторона),

на парковках:

  • по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,
  • по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),
  • по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а),
  • на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери по ул. Коваленко, Никольскому храму по ул. Волгоградской.

Исключение составят спецмашины.

С 07:00 до 21:00 7 января будет временно исключена стоянка транспортных средств:

  • на парковках по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова (ул. Советская, 53),
  • по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),
  • по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).

Исключение составят спецмашины.

Источник фото: 13.мвд.рф


Источник: adm-saransk.ru