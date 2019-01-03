6 и 7 января в Саранске временно ограничат движение транспорта

6 и 7 января в столице Мордовии будет ограничено движение транспорта на некоторых участках.

Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности во время подготовки и проведения в храмах и церквях торжественного богослужения по случаю Рождества Христова.

С 07:00 6 января до 03:00 7 января будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная сторона),

по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской,

по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,

по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской,

по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Большевистской,

по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до ул. Попова (четная и нечетная сторона),

на парковках:

по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,

по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а),

на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери по ул. Коваленко, Никольскому храму по ул. Волгоградской.

Исключение составят спецмашины.

С 07:00 до 21:00 7 января будет временно исключена стоянка транспортных средств:

на парковках по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова (ул. Советская, 53),

по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).

Исключение составят спецмашины.

Источник фото: 13.мвд.рф

Источник: adm-saransk.ru