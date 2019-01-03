В Мордовии 1 января собутыльники устроили поножовщину

Происшествие случилось 1 января и началось из-за ссоры между двумя приятелями, жителями Татарской Свербеевки, встречавшими Новый год в Саранске.

1 января в дежурную часть ОП№4 УМВД России по го Саранск поступила информация о госпитализации в больницу пострадавшего с ножевым ранением живота. Началось расследование происшествия, и вскоре подозреваемый был задержан и признался в совершенном преступлении.

Полицейские установили, что 51-летний ранее судимый мужчина нанес колото-резаную рану своему 55-летнему односельчанину. Ссора и последовавшая драка произошла в ходе продолжающегося застолья в квартире в Саранске, принадлежащей их общему знакомому.

Словесная перепалка между приятелями привела к тому, что один из них схватил нож и нанес удар в живот оппоненту. Подозреваемый тут же покинул квартиру, а о преступлении сообщила свидетельница, которая находилась в той же квартире. Хозяин жилья в момент происшествия спал.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф