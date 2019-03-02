В Дубенском районе горела баня

В Дубенском районе произошло возгорание бани.

1 марта, в 20:00 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Поводимово. Возле дома №110, расположенного по адресу – улица Советская, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 36 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Теньгушевском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru