Жительница Мордовии избила свою мать

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жительницы Дубенского района, которая избила свою мать.

Гражданка Хиценко, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей матерью. В процессе выяснения отношений женщина два раза ударила пострадавшую кулаками, после чего последняя упала на пол. Затем гражданка Хиценко нанесла матери пять ударов ногой.

В суде нерадивая дочь раскаялась в содеянном.

Решением суда в отношении гражданки Хиценко была избрана мера наказания в виде 70 часов обязательных работ.

По информации «Известий Мордовий».

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