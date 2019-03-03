В Саранске полицейские провели операцию «Чистый город»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистый город».

Указанная операция проводилась в период с 25 февраля по 1 марта. Главными целями проведения данного мероприятия стали предупреждение распространения наркомании, выявление фактов вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством, за незаконный оборот запрещенных веществ.

В ходе проведения операции были удалены надписи, содержащие пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.

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Источник: 13.мвд.рф