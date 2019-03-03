В Рузаевском районе сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского района провели профилактические мероприятия в посёлке Плодопитомнический.

В ходе проведения указанных мероприятий сотрудники МЧС посетили 18 частных домовладений. Мерам пожарной безопасности было проинструктировано 24 гражданина. Кроме того, представители ведомства распространили 37 памяток соответствующего содержания.

Сотрудники МЧС рассказали гражданам о противопожарных мероприятиях в быту, порядке действий при возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Теньгушевском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.мвд.рф