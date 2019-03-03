Полицейские навестили воспитанников Шейн-Майданской санаторной школы-интерната

В рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» сотрудники правоохранительных органов встретились с воспитанниками Шейн-Майданской санаторной школы-интерната.

В ходе указанной встречи стражи порядка продемонстрировали воспитанникам школы-интерната различные приемы самообороны, а также предоставили возможность примерить бронежилеты и каски.

С учениками начальных классов были проведены развивающие игры и упражнения, направленные на формирование понятия о здоровом образе жизни и моральных поступках. Старшеклассники были проинформированы о негативных последствиях употребления наркотиков.

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Источник: 13.мвд.рф